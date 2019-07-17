الزراعة تبحث البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا اليوم الأربعاء؛ لمناقشة النتائج التى وصل إليها البرنامج.

بحضور نخبة من العلماء والباحثين بمركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية وممثلى عن الشركة الوطنية الزراعات المحمية.

وحسب بيان، الأربعاء، ناقش وزير الزراعة، نتائج الجهود التي بذلت في الفترة الماضية ووضع خطة عمل بجداول زمنية محددة خلال المرحلة القادمة .

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وأكد وزير الزراعة أهمية هذا البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر محليا وتستورد مصر منها 98% تستنزف العملة الصعبة وتزيد من تكلفة التقاوي على المزارعين حيث يغطى الإنتاج المحلى من تقاوى محاصيل الخضر 2% فقط من الإحتياجات عكس تقاوي المحاصيل الحقلية التي ينتج معهد بحوث المحاصيل الحقلية 98% من الإحتياجات المحلية من تقاويها .

وأضاف ان الوزارة ستدعم هذا البرنامج الذي سيؤثر نجاحه بالإيجاب على المواطن المصري من خلال تخفيض أسعار التقاوي والبذور على المزارع وبالتالي على أسعار السلع الزراعية في الأسواق.

وأشار إلى أهمية العمل الجماعي في هذا البرنامج الوطني وتعاون كل المؤسسات البحثية مع كل الجهات من أجل نجاحه وتحقيق أفضل النتائج وناشد جميع العلماء والباحثين الذين لديهم برامج تربية لسلالات تقاوي الخضر ضرورة الاسراع بتسجيلها من خلال مركز البحوث الزراعية للاستفادة من عوائدها .

وطالب بضرورة تسهيل إجراءات التسجيل وإزالة جميع العقبات التى تواجه الباحثين من خلال إعداد برتوكول للتعاون والشراكة ما بين مركز البحوث الزراعية والباحثين يتضمن كل مراحل تسجيل وإنتاج وتسويق تقاوي الاصناف الجديدة من محاصيل الخضر بما يضمن حماية حق المربى للمشاركة في الإستفادة من العوائد المالية المترتبة على ذلك .