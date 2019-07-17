محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
زار اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات، صباح الأربعاء، دولة جنوب السودان، والتقى بالرئيس سيلفا كير.
ونقل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، لرئيس جنوب السودان رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تناولت الملفات المشتركة مع جنوب السودان، وسبل تعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين.
جاء ذلك في نبأ عاجل لقناة إكسترا نيوز، ظهر الأربعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر عباس كامل يزور جنوب السودان ويسلم "سيلفا كير" رسالة من الرئيس السيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.