الداخلية: ضبط 102 قضية نصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من ضبط 102 قضية ابتزاز مادي ونصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت، خلال أسبوع. وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات خلال اسبوع عن ضبط 102 قضية (سب وقذف وتشهير– الابتزاز والتهديد– الملكية الفكرية– نصب إلكتروني– الاختراق– سرقة الحسابات– انتحال صفة) بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة "الإنترنت". تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع. جاء ذلك في إطار الجهود الأمنية التي تبذلها كافة قطاعات وزارة الداخلية، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة، والتي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي، والنصب لحماية المواطنين.

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