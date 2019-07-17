20 أغسطس.. محاكمة 4 موظفين بـ"الصناعات الغذائية" بتهمة الاستيلاء على بضائع بـ48 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار بدري عبد الفتاح، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 20 أغسطس المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة 4 مسئولين في قضية الاستيلاء على 48 مليون جنيه من الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين.

وتعقد محاكمة المتهمين أمام الدائرة 19 جنوب القاهرة؛ برئاسة المستشار محمد حسين اليمني، وعضوية المستشارين صلاح محمد عبدالرحمن، ومحمود منصور عارف وعمرو عبداللطيف شكري.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، في وقت سابق، بإحالة 4 مسئولين بتهمة الاستيلاء على 48 مليون جنيه من الشركة المصرية لتجارة الجملة، للمحاكمة الجنائية.

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وجاء بتحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموم ومن الأمناء على الودائع، أمناء عهد بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، اختلسوا أموالاً وجدت في حيازتهم بلغت نحو مبلغ 48 مليون جنيه والمملوكة للشركة سالفة الذكر، بأن استولوا على بضائع بتلك القيمة والمسلمة إليهم لبيعها بفرع الشركة، وقاموا ببيعها لصالحهم.

إضافة إلى تزوير محررات إلكترونية وإدخال أصناف وهمية بأسعار غير صحيحة على النظام الإلكتروني للشركة، بأنها أصناف تم توريدها، وتلاعبوا في أسعار المنصرف والمبيعات، وقاموا بإرسالها إلى الجهة المختصة بالمراجعة لأعمال إمارات والاحتجاج بها حتى يتمكنوا من اخفاء ما اختلساه من مبالغ.

وتبين من التحريات، قيام أمناء العهد المعينين بفرع نص جملة باب الشعرية، التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة، شركة قطاع أعمال، بالاستيلاء على بعض السلع عهدة الفرع والتي تقدر قيمتها بـ 48 مليون جنيه والاستيلاء على قيمتها دون وجه حق.