محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
تحقق نيابة حوادث جنوب القاهرة، 3 من العاملين بمشرحة زينهم، في واقعة تسليم جثة فتاة إريترية بالخطأ إلى ليبيا.
وأوضحت التحقيقات، أنه أثناء ذهاب "محسن نصر" حانوتي سفارة إريتريا بالقاهرة، لاستلام جثة فتاة إريترية 18 سنة، تبين أن الجثة تم تسليمها إلى "محمد العريف" حانوتي سفارة ليبيا عن طريق الخطأ وتم سفرها إلى دولة ليبيا.
وتحفظت السلطات الليبية على الجثة في أحد المستشفيات الليبية تحت تصرف النيابة العامة الليبية.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة تحقق في واقعة تسليم جثة فتاة إريترية بالخطأ إلى ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.