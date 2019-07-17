تأجيل محاكمة 3 مشرفين حمام سباحة تسببوا في غرق طفل بالنزهة لجلسة 30 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أجلت محكمة جنح النزهة، اليوم الأربعاء، محاكمة 3 مشرفين حمام سباحة في أحد الأندية بالنزهة بتهمة الإهمال ما تسبب في وفاة طفل غرقًا لجلسة 30 يوليو الجاري، لانتداب لجنة من وزارة الشباب والرياضة.

وكشفت التحقيقات أن والد الطفل اتهم مشرفي حمام السباحة بالإهمال الذي تسبب في وفاة نجله البالغ 5 سنوات.

وقال والد الطفل في التحقيقات إنه سلّم نجله إلى مشرف على حمام السباحة طالبا الاعتناء به لحين تغيير ملابسه، وعند عودته لم يجد نجله حتى عثروا على جثته غارقا بحمام السباحة.