27 يوليو.. محاكمة مسئول بـ"نظافة القاهرة" في قضية رشوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار بدري عبدالفتاح بدري، جلسة 27 يوليو المقبل، أولى جلسات محاكمة المتهم في قضية رشوة "إدارة النظافة والتجميل" في محافظة القاهرة.

تعقد جلسة المحاكمة أمام دائرة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي.

وكانت نيابة أمن الدولة، أمرت في وقت سابق، بإحالة مسئول بإدارة المقالب في الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لتلقية رشوة مليون وخمسمائة ألف جنيه للجنايات.

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وذكرت تحقيقات النيابة، أن المتهم في غضون شهر فبراير عام ۲۰۱۹ - بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول - محافظة القاهرة بصفته موظفاً عمومياً ـ بإدارة المقالب بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ـ طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته.

وأشارت التحقيقات، أنه طلب من "م. م"، مليون وخمسمائة ألف جنيه . على سبيل الرشوة -

أخذ منهم مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه مقابل إنهائه إجراءات استصدار خطابات استرداد مبلغ التأمين المودع سلفا لدى حي النزهة من شركة بلومون للتطوير العقاري ضمانا لنقل كامل ناتج حفر أرض محددة إلى المقالب العمومية التابعة للهيئة.