ضبط راكب حاول تهريب مليون جنيه عبر مطار الغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت إدارة شرطة موانئ الغردقة "مطار الغردقة"، من ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير، مقيم بالدقهلية، أثناء قيامه بإنهاء إجراءات سفره على إحدى الرحلات المتجهة إلى مطار القاهرة ترانزيت، ومنها إلى إحدى الدول العربية، وبحوزته مبلغ مالي مليون جنيه مصري، مخفاه بإحدى حقائبه بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته أقر بحيازته المبلغ المالي بقصد التهريب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.