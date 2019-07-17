محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابي ببنى سويف، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن.
كانت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة بنى سويف الجديدة بمديرية أمن بنى سويف، أفادت قيام "ثلاثة عاطلين- لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة القسم"، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط "اثنين منهم"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد 20 حادث بدائرة القسم، وأرشدا عن المسروقات عبارة عن (أجهزة كهربائية ومنزلية)، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 20 واقعة.. سقوط عصابة سرقة المساكن في بني سويف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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