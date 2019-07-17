محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
لقي شخصان مصرعهما وأصيب 20 آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين نقل على الطريق الإقليمي بالعياط.
كان اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، تلقى اخطارًا من غرفة النجدة، بوقوع حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالقرب من قربة البليدة بالعياط، انتقلت على الفور قوات الأمن وسيارات الإسعاف، وتبين حدوث حالتي وفاة و20 إصابة.
وأشارت التحريات، أن السرعة الذائدة " الجنونية " لسائق سيارة نقل أدت إلى اصطدم بسيارة أخرى كانت تقل قرابة 25 عاملاً متوجهين لمزارع الدواجن، ما أسفر عن مصرع سائق السيارة الثانية وعامل، وأصيب 20 آخرين بكدمات وكسور في مختلف أنحاء جسدهم.
رفعت أوناش المرور حطام السيارتين وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 2 وإصابة 20 بحادث الطريق الإقليمي بالعياط.. والتحريات: "السرعة الجنونية" (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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