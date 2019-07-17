ضبط شخصين لاتهامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، شخصين لقيامهما بأعمال حفر بأحد العقارات بمنطقة مصر القديمة بقصد التنقيب عن الآثار. كانت معلومات وتحريات قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام شخصان بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكن أحدهما- كائن بدائرة القسم. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال قيامهما بأعمال حفر داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على "حفره قطرها 2 متر بعمق 10 متر - أدوات حفر وتنقيب "فأس – كوريك - موتور شفط مياه - سلم خشبي - كشاف - سلك كهرباء"، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار. جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

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