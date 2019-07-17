أخبار مصر | "المحامين" تنظم دورة في تطوير مهارات محامي الشركات 22 يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المحامين" تنظم دورة في تطوير مهارات محامي الشركات 22 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الشباب بالنقابة العامة للمحامين، بالتعاون مع حركة "شباب بلا قيود"، في الثاني والعشرين من يوليو الحالى، دورة قانونية تحت عنوان "المهارات الفنية والعملية لمحامي الشركات- منازعات الشركات" بنادي المحامين النهري في المعادي، تحت إشراف مصطفى البنان، مقرر اللجنة، برعاية النقيب العام، سامح عاشور.

وقال مصطفى البنان، إن الندوة ستعقد في تمام الساعة الثانية ظهرا، ويحاضر فيها الدكتور حازم بركات، الأستاذ بجامعة الإسكندرية، في إطار دعم شباب المحامين ثقافيا، مشيرا إلى أن التسجيل في الدورة يكون بمقر اللجنة بالنقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس.

وأكد البنان استعداد اللجنة لتلبية جميع مطالب واحتياجات السادة المحامين، خاصة الشباب، وبذل جميع الجهود لخدمتهم، منوها إلى اعتزام اللجنة تنظيم عدة فعاليات، خلال الفترة المقبلة، تصب جميعها في خدمة المحامين الشباب، تحت إشرافه، بتوجيهات ورعاية النقيب العام.