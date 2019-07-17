أخبار مصر | أنشطة رياضية للمحامين بالتعاون مع وزارة الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنشطة رياضية للمحامين بالتعاون مع وزارة الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى إسلام مصطفى، مسئول النشاط الرياضي بنقابة المحامين، الدكتور أشرف البجرمي، وكيل أول وزارة الشباب والرياضة، وأمجد زغلول، المدير التنفيذي لمركز شباب الجزيرة، لعقد بروتوكول تعاون في عدد من الأنشطة الرياضية بتوجيهات وموافقة النقيب العام، سامح عاشور.

وقال إسلام مصطفى، إنه تم تقديم طلب رسمي لعقد بروتوكول تعاون بين مركز شباب الجزيرة، ونقابة المحامين لتقديم الأنشطة الرياضية، والحصول على العضوية بمركز شباب الجزيرة، بتسهيلات وتخفيضات خاصة للمحامين، مشيرا إلى أنه تم الترحيب من قبل المسئولين بهذا بالتعاون، الذي سيتم الإعلان عنه، عقب تنفيذه.

في السياق ذاته، التقى مسئول النشاط الرياضي الدكتور عمرو حداد، مساعد وزير الشباب والرياضة، لطلب تنظيم فوج بمدينة شرم الشيخ بالمدينة الشبابية للوزارة بدعم للمحامين.

