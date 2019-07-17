أخبار مصر | الحكومة تخفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات لأبناء هذه المحافظة

وافق مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بواقع 2% للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2018- 2019 بمحافظة شمال سيناء.

وذلك مراعاة للظروف الاستثنائية التى تمر بها المنطقة، وتحقيقاً للعدالة التعليمية.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى بتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) لهذا العام 2019.

وحسب بيان، من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى الأحد المقبل.​