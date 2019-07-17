أخبار مصر | سعاد عبدالرحيم: مشكلة الطلاق المبكر هي إحدى المشكلات الاجتماعية التي يعانى منها المجتمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعاد عبدالرحيم: مشكلة الطلاق المبكر هي إحدى المشكلات الاجتماعية التي يعانى منها المجتمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن برنامج ندوة "الطلاق المبكر ظاهرة تؤرق المجتمع" يستعرض أهم نتائج البحث، من حيث الأسباب والدوافع الخاصة بالطلاق المبكر وكذلك التداعيات الاجتماعية والنفسية له، وكيفية سبل مواجهة الطلاق في مصر، لافتة إلى أن مشكلة الطلاق المبكر هي إحدى المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الطلاق في الفترة الأخيرة.

أضافت، في الندوة المنعقدة في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن البحث اعتمد على الإجابة على عدة أسئلة، منها ما واقع مشكلة الطلاق المبكر في مصر؟، وطرق مواجهة هذه المشكلة، وكذلك التعرف على ظاهرة الطلاق المبكر والوقوف على تداعياته بجانب أطراف العلاقة المنتهية بالطلاق سواء الزوج أو الزوجة أو الأبناء، كما سيتم الخروج بالتوصيات لمواجهة هذه المشكلة.

وكان من المقرر إعلان نتائج البحث الذي أجراه المركز حول أسباب الطلاق المبكر في المجتمع المصري والتداعيات وكيفية المواجهة.

وشهد الافتتاح حضور كل من الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والخبراء في هذا المجال وممثلو الوزارات والجهات المعنية.