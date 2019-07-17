أخبار مصر | شوقي علام: 90% من حالات الطلاق بسبب الحالة الاقتصادية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوقي علام: 90% من حالات الطلاق بسبب الحالة الاقتصادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن هناك أسباب وراء حدوث الطلاق، ومنها بأن 90% من حالات الطلاق بسبب الحالة الاقتصادية، واختلاف الأذواق بين الشاب والفتاة، وتدخل الأهل، وعدم الإنجاب في بعض الأحيان.

وأَضاف "علام" من أسباب الطلاق أيضا تدخل الأهل في كل تفاصيل الحياة بين الزوجين، وقي محاولة حل المشاكل يوصل الوضع للطلاق وهو ما يجب أن تتم معالجته بالسياسة وليس بالإجراءات والطلاق .

وأوضح "علام" أن المشكلات الاقتصادية، فاختلاف مستوى المعيشة بين الطرفين بعد الزواج يأتي على قائمة الأسباب التي تؤدي للطلاق، واختلاف المشرب أي اختلاف الميول لدرجة لا تحتمل التوافق تحت أي ظروف، حيث يحب هو زيارة أهله كثيرًا، وهي لا تحب ذلك، يحب الخروج وهي لا تحب أسباب تكاد لا قيمة لها ولكنها تتطور بطريقة ما وتوصل لمرحلة من المشاكل الكبيرة.

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وواصل مفتي الجمهورية أن نسيان الناس للأصول، أن الناس تناست الأصول حيث نسيت البنت أصول دورها في رعاية البيت والأبناء واحترام علاقة الزوج ومدي خصوصيتها، ونسي الوالد دوره في الإنفاق وتحمل المسئولية واحترام الزوجة ودورة.

وأكد الدكتور شوقي علام، أن فوضى الطلاق أحد مظاهر الفوضى في فهم النصوص الشرعية،نظرا لإقدام كثير من المسلمين على استباحة الطلاق في كل الظروف والأحوال، حتى لو كانت الزوجة مسالمة ومحترمة لزوجها، فبمجرد أن يميل قلبه إلى أخرى يطلقها حتى لأتفه الأسباب.

وجاء ذلك ندوة تحت عنوان "الطلاق المبكر ظاهرة تؤرق المجتمع" والمنعقدة في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وكان من المقرر إعلان نتائج البحث الذى أجراه المركز حول أسباب الطلاق المبكر فى المجتمع المصري والتداعيات وكيفية المواجهة .

وشهد الافتتاح حضور كل من الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والخبراء فى هذا المجال وممثلو الوزارات والجهات المعنية.