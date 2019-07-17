أخبار مصر | القصة الكاملة لنتيجة "عمرو رضا حجازى" وربطها بالتنسيق.. ومصادر: أبنائه متفوقين دراسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القصة الكاملة لنتيجة "عمرو رضا حجازى" وربطها بالتنسيق.. ومصادر: أبنائه متفوقين دراسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حالة من الجدل أثيرت عبر السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بسبب تداول نتيجة لطالب ثانوية عامة ابن أحد مسئولى وزارة التربية والتعليم وحاصل على درجة 97.7 وهى نفس الدرجة التى تبدأ بها المرحلة الأولى فى التنسيق.

وبدأ رواد السوشيال ميديا يعلقون على الربط بين نتيجة ابن هذا المسئول ودرجة المرحلة الأولى، حيث أن الطالب هو عمرو رضا السيد محمود حجازى، وهو ابن الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم.

من جانبها أوضحت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" تعليقا على ما يثار، إن درجة عمرو رضا حجازى ليس لها علاقة بدرجات المرحلة الأولى بالتنسيق لأن من يضع التنسيق هي وزارة التعليم العالى وليس التربية والتعليم.

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وأضافت المصادر أن أبناء رئيس قطاع التعليم العام متفوقين دراسيًا من الأساس حيث أن ابنه الأكبر ملتحق بكلية الطب البشري جامعة عين شمس وابنته ملتحقة بكلية صيدلة جامعة عين شمس، مؤكدًة أن رضا حجازى سوف يلحق ابنه الأصغر عمرو والذي انتشرت نتيجته، بالجامعة الألمانية ولذلك ليس له علاقة بالتنسيق من الأساس.

وأشارت المصدر لـ"الخليج 365" أن رضا حجازى كان يتوقع بأن ابنه عمرو يأتي بمجموع أكثر من 97% وأنه سوف يكون من الأوائل، حيث أن هذا المجموع لا يتناسب مع تفوقه الدراسي لأنه دائمًا يكون من الأوائل فى الصفوف الدراسية له منذ الابتدائية.

وأكدت المصادر أن الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام أكد على أنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بترويج بلبلة أو نشر أكاذيب عنه وعن أسرته فيما يخص هذا الشأن.