مصر | عاجل.. مصرع وإصابة 35 شخصا في حادث مروع بالعياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصرع وإصابة 35 شخصا في حادث مروع بالعياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي عاملين مصرعهما، وأصيب 33 آخرين، في حادث تصادم بين سيارتين بطريق قرية البليدة بنطاق مركز العياط، جنوب المحافظة.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة إخطار من شرطة النجدة، وقوع حادث تصادم بدائرة مركز شرطة العياط، وعلى الفور إنتقل رجال المرور لمكان البلاغ.

وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارتين سكانيا، مع سيارة ربع نقل، مما أسفر عن وفاة "أحمد.س.أ"، و"رمضان.م.ب"، مقيمون قرية العطف دائرة المركز، فيما أصيب 33 آخرين.

وتم نقل 4 حالات منهم إلي مستشفي النيل، وحالة إلي مستشفي الحوامدية العام، و3 آخرين إلي مستشفي أم المصريين، والمصابين الآخرين إلي مستشفي العياط المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وتولت النيابة العامة التحقيقات.