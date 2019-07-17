مصر | ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية و40 سائقا يقودون تحت تأثير المخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية و40 سائقا يقودون تحت تأثير المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الإدارة العامة للمرور، عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الـ24ساعة الماضية عن ضبط 6721 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2482 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 40 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور.