مصر | سقوط عصابتين لسرقة المساكن والسيارات ببني سويف والقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عصابتين لسرقة المساكن والسيارات ببني سويف والقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عناصر تشكيليين عصابيين ببني سويف والقليوبية تخصصا نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن والسيارات.

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة بنى سويف الجديدة بمديرية أمن بنى سويف قيام (ثلاثة عاطلين- لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة القسم) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين منهم، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 20 حادث بدائرة القسم، وأرشدا عن المسروقات عبارة عن أجهزة كهربائية ومنزلية، تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثان بنها بمديرية أمن القليوبية قيام سائق مقيم بدائرة مركز شرطة بنها، سبق إتهامه فى 3 قضايا، سائق، سائق ومطلوب التنفيذ عليه فى 5 قضايا "تبديد – إيصال أمانة ؛ بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.



وعقب تقنين الاجراءات أمكن ضبطهم،وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات إعترفوا بصحتها، وأقروا بإرتكابهم 5 وقائع سرقة سيارات، وتم بإرشادهم ضبط جميع السيارات المستولى عليها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.