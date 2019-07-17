شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فتح معبر رفح البري.. وعبور 747 مسافرًا في الاتجاهين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت السلطات المصرية، الأربعاء، فتح معبر رفح البري بشمال سيناء في كلا الاتجاهين، لعبور العالقين الفلسطينيين وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

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وأكد مصدر مسؤول في تصريحات صحفية، أنه تم التنسيق مع الجانب الفلسطيني على فتح المعبر، لعبور العالقين بالجانبين من الطلاب والمرضى والحالات الإنسانية وحاملي الاقامات بمصر وغيرها من الدول العربية والأجنبية والعاملين في الخارج، إلى جانب العائدين من العلاج ورحلات عمل أو من زيارات من الخارج بمصر وباقي الدول العربية والأجنبية.

وأضاف المصدر أن المعبر شهد خلال الساعات الماضية عبور 747 مسافرًا في كلا الاتجاهين، حيث وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة 361 فلسطينيًا، وغادر البلاد إلى القطاع 386 فلسطينيًا، فضلًا عن إدخال 77 شاحنة تقل كميات كبيرة ومتنوعة من السلع ومواد البناء والوقود منها: 22 شاحنة تقل 880 طنا من الدقيق، 4 شاحنات تقل 100 طنا من البويات، 3 شاحنات تقل عدد 100 رأسا من الأغنام، شاحنة تقل 30 طنا من الثوم، شاحنة أخرى تقل 10 أطنان من اطارات السيارات، 13 شاحنة تقل 975 طنا من الأسمنت، 5 شاحنات تقل 320 طنا من الزلط.. إلى جانب 22 شاحنة تقل 480 مترًا مكعبًا من الغاز، و6 شاحنات تقل 329.5 ألف لترا من السولار.

يذكر أنه يتم افتتاح المعبر بصفة دائمة يوميا، فيما عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية، لعبور العالقين والحالات الانسانية من الجانبين، ولإدخال السلع والمساعدات إلى قطاع غزة، وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى تيسيرًا على الاخوة الفلسطينيين.