شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تعلن مواعيد وشروط مسابقة أجمل صورة لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مسابقة بين الأطفال المشاركين في المعسكر الذي تنظمه الوزارة بشرم الشيخ، لمن ينشر صورًا أكثر تبرز جمال مصر على وسائل التواصل الاجتماعي وتحظى بتفاعل كبير عبرها.

وقالت «مكرم» إن الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الإطار وتعريف العالم بجمال مصر وسحر الطبيعة، هو جانب من ثمار هذه المعسكرات، وتابعت أن قيام الشباب بالنشر عن بلدهم يعمق ولاءهم وحبهم لمصر، حيث يعتبرون أنفسهم سفراء للوطن يتكلمون بلغة البلد التي جاءوا منها، بين أصدقائهم ومعارفهم، حتى يرى العالم جمال مصر بعيون أطفالها بالخارج، مضيفة أن المسابقة من المقرر أن تبدأ في الفترة من ١٩ إلى 26 يوليو، وستقوم بتكريم الفائزين بنفسها.

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من جانبها، أعلنت وزيرة البيئة، د. ياسمين فؤاد، خلال زيارتها للمعسكر، الأربعاء، قبيل التوجه لمحمية رأس محمد بجنوب سيناء مع الأطفال المشاركين، أنها ستنظم للفائزين في هذه المسابقة رحلة بصحبة أسرهم إلى محمية وادي الحيتان بمحافظة الفيوم.

وكانت قد التقت وزيرة الهجرة، بالأطفال المشاركين، حيث أوضحت أن المعسكر يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، والذي شارك فيه نحو 55 كيانا من 33 دولة حول العالم، وشمل اللقاء عرضا لعدد من الأغاني المصرية التي تفاعل معها الشباب، حيث أوضحت وزيرة الهجرة أن الفن لغة عالمية تقرب الشعوب وتربط بين الثقافات المختلفة، ومن شأنها أن تبقى في ذاكرة الأطفال، وتصبح القوى الناعمة أداة أخرى لربط الأطفال بالوطن، في ظل ما تحظى به مصر من مكانة رائدة في فنها وثقافتها.

ويضم المعسكر، الذي تنظمه وزارة بالهجرة للعام الثالث على التوالي، 110 طفلاً من أبناء المصريين بالخارج للمرحلة العمرية من سن 9 إلى 17 عاما، من عدة دول حول العالم تضم الولايات المتحدة وإيطاليا والإمارات العربية، وكندا وغيرهم، وذلك بالتعاون مع شركة «ويل سبرنج» لتنظيم المعسكرات الرياضية.