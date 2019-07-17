شكرا لقرائتكم خبر عن حل مجلس إدارة صندوق تنمية الثروة الحيوانية وتشكيل مجلس جديد (مخالفات صادمة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حل مجلس إدارة الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية وإقالته بالكامل، بسبب عدد من المخالفات التي شابت أعماله، ورصدها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

يأتي ذلك وفقاً للمذكرة التي عرضها المستشار أسامة الشاذلي رشوان المستشار القانوني للوزارة، على وزير الزراعة، والخاصة بنتائج فحص مستندات الصندوق عن العام المالي 2017-2018.

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وتشمل المخالفات: حصول المعينين بعقود بعد سن المعاش على ما يزيد على 56% من إجمالي الأجور، وبنسبة تقدر بحوالي 91.5% من إيراد النشاط الجاري، فضلاً عن عدم تغطية إيرادات الصندوق الجارية مصروفات الباب الأول وتغطية العجز من عوائد الودائع واستنفاذ موارد الصندوق في الصرف على الأجور والمكافآت، وعدم قيام الصندوق بزيادة رؤوس الماشية المشتراه والاعتماد على الإيرادات المحققة من عائد الودائع ومشروع الدجاج البياض.

أوضح التقرير أن الصندوق لا يحقق الأرباح المرجوة منه بسبب عدم استغلال الإمكانيات المتاحة له، مشيرا إلى أن ضمن القائمين على إدارة الصندوق «ع.س» والبالغ من العمر 83 عاما (23 عام بعد المعاش)، وبلغ إجمالي ما تقاضاه خلال العام المالي 2017-2018 حوالى 873 ألف جنيه، كذلك «ر.ا» والذى يبلغ 72 عاما (12عام بعد المعاش)، تقاضى خلال نفس العام حوالي 307 ألف جنيه، و«س.ا» والبالغة 72 عاما (12 عاما بعد المعاش) تقاضت حوالي 196 ألف جنيه، حيث بلغ إجمالي ما تقاضوه حوالى مليون و377 ألف و561 جنيه، بخلاف ما يتمتعون به من مزايا في الوقت الذي بلغت فيه الإيرادات عن نفس العام حوالي 2 مليون و637 ألف جنيه، وتكلفة الأجور للعاملين بالصندوق 2 مليون و668 ألف جنيه، فترتب على ذلك عجزاً قدرة حوالي مليون و30 ألف جنيه، كما لم يتم عرض أي أمور تتعلق بالصندوق على الوزارة منذ 8 أعوام ويتعامل كأنه قطاع خاص.

وقرر وزير الزراعة إقالة مجلس إدارة الصندوق بالكامل، وتشكيل مجلس الإدارة الجديد برئاسة الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وعضوية كلا من: المستشار القانوني لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وا.د ماهر خليل النبي – عميد كلية الزراعة سابقاً – جامعة بنها، زأ.د/ عبدالله غزالة – أستاذ الإنتاج الحيواني – كلية الزراعة جامعة القاهرة، فضلا عن رئيس قطاع استصلاح الأراضي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني، وممثل عن أعضاء الجمعيات التعاونية بالأراضي المستصلحة، كما كلف الدكتور عبدالحكيم سعد عبدالحكيم رئيس بحوث بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني – مديراً تنفيذياً للصندوق، والدكتور/ محمد عز الدين زكريا رئيس قطاع الشؤون المالية والتنمية الإدارية – نائباً للمدير التنفيذي للصندوق للشئون المالية.

وكلف «أبوستيت» مجلس الإدارة الجديد بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، من مخالفات، فضلا عن ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات.