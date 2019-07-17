شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزير» و«نصر» يلتقيان وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (تفاصيل الاجتماع) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اجتماعا موسعا مع جانيت هاكمان، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والوفد المرافق، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات المشتركة في مجالي السكك الحديدية ومترو الانفاق وبحث التعاون في مجالي النقل البحري والموانئ البرية والجافة.

تناولت المباحثات التعاون في مجال السكك الحديدية، حيث تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالتعاون الاستثماري بين الجانبين في مشروع توريد 100 جرار جديد للسكة الحديد لدعم قوة الجر، حيث سيتم توقيع عقد الأعمال الإستشارية مع شركة أيكوم الإنجليزية على أن يتم الطرح على الشركات المُختلفة خلال 45 يوم وأبدى البنك استعداده للإستثمار في كافة مشروعات السلامة بالسكة الحديد حسب الأولويات والاحتياجات الخاصة بهيئة السكك الحديدية وكذلك التعاون في مجال دعم النواحي التدريبية وبناء القدرات للعناصر البشرية في مجال السكك الحديدية وتقديم منحة خاصة بالمساعدة الفنية لتأهيل هذه القدرات.

Advertisements

وأكد وزير النقل على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتطوير مرفق السكك الحديدية، حيث يجري حاليا تطوير كافة عناصر المرفق، مؤكدا على الاهتمام بعوامل السلامة والأمان وبتدريب العنصر البشري على أحدث أنواع التكنولوجيا.

كما تم التباحث حول التعاون الاستثماري المُشترك في مجال مترو الأنفاق مثل توريد 6 قطارات جديدة مكيفة للخط الثاني للمترو من شركة هيونداي روتيم والذي وصل لمرحلته الأخيرة وأصبح جاهزا للتوقيع.

كذلك تم بحث آخر المُستجدات الخاصة بإعادة تأهيل وتطوير الخط الأول للمترو، حيث أوضح الوزير أن إعادة التأهيل ستتم على مرحلتين؛ الأولى تشمل البنية التحتية والأنظمة والإشارات والمرحلة الثانية تشمل الوحدات المتحرك، كما تم بحث آخر المُستجدات الخاصة بالتعاون الاستثماري بين كل من وزارة النقل وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك «UK» وبنك «EBRD» في مشروعي المونوريل (العاصمة الإدارية- ٦ أكتوبر)، كما تم مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين في مجالي النقل البحري، والموانئ الجافة.