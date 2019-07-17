شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة يستقبل أول رحلة «شارتر» قادمة من ألبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار الغردقة الدولي، صباح الأربعاء، أول رحلة طيران «شارتر» سياحي قادمة من ألبانيا على الخط الجديد لمطار الغردقة وتم نقل السائحين وتسكين بعدد من الفنادق والقرى السياحية بالغردقة.

وأكد سيد الجابري مدير شركة السياحة المنظمة للرحلة في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن الرحلة أقلت ١٨٠ سائحًا ألبانيًا الجنسية، مشيرًا إلى أن سيتم تنظيم رحلتين أسبوعيًا على نفس الخط خلال الموسم الصيفي وسيتم زيادة عدد الرحلات الموسم السياحي الشتوي.