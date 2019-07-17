شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يترأس اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقدت اللجنة العليا لمياه النيل اجتماعا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء، ومسؤولي الجهات المعنية. وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف المائي، وكذا متابعة موقف مفاوضات سد النهضة.

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