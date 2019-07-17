شكرا لقرائتكم خبر عن بالتعاون مع "الإتصالات" ..القوات المسلحة تنظم اختبارات للمتميزين بتكنولوجيا المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة برعاية ودعم المتميزين فى تكنولوجيا المعلومات، وتنفيذا لأوامر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارةالإتصالات وتكنولوجيا المعلومات إختبارات لإكتشاف ورعاية المجندين والضباط الإحتياط المتميزين فى مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

حيث يتم إنتقاء أفضل العناصر لبدء تأهيلهم وفقاً لأحدث البرامج التدريبية للوقوف على أخر مستحدثات التكنولوجيا على إختلاف روافدها , وشارك فى الإختبارات أكثر من519 من أفراد القوات المسلحة من مختلف الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والإدارات والهيئاتالتابعة للقوات المسلحة.

ويتضمن جزء أساسى من التدريب على المهارات الشخصية وإختيار التخصص المناسب لكل متدرب وفقاً لإختبارات ومعايير القبول بالبرنامج ، علماً بأن البرنامج التدريبى يتم بشكل مكثف على مدار ثلاثة أشهر بجانب متطلبات كل تخصص لتنمية مهارات التواصل والعرض لتجهيز كوادرتمتلك أعلى درجات الإحترافية المهنية .

ويهدف البرنامج إلى تأهيل المجندين لزيادة فرص العمل لهم عقب إنتهاء فترة التجنيد من خلال الحفاظ على مهاراتهم الفنية وتطويرها طبقاً لمتطلبات سوق العمل.

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يأتى ذلك فى إطار خطة مصر الإستراتيجية للتنمية المستدامة ومواكبة التطورات التكنولوجية والتحول إلى مجتمع رقمى وتطويعه للخدمة العامة ، و تمكين كل قطاعات الدولة فى إتمام مشاريع التحول الرقمى وبناء قواعد البيانات المتكاملة لتكون الركيزة الأساسية لإنشاء المجتمعات الرقميةالذكية.