شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مستشفيات جديدة فى سوهاج بتكلفه مليار و130 مليون.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت جامعة سوهاج عملية إنشاء مبنى للجراحات التخصصية بالمستشفى الجامعى على مساحة 1000 متر بتكلفه 130 مليون جنيه ومكون من 6 طوابق متكررة كل طابق مخصص قسم من الجراحات التخصصية وذلك لخدمة المجتمع، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج.
وأضاف رئيس جامعة سوهاج لـ الخليج 365، أن سوهاج تحتاج إلى خدمات صحية بشكل أفضل وأكبر، وأن المبنى يضم جراحات الأوعية الدموية والجراحات الميكروسكوبية وجراحات الكلى وجراحات قلب الأطفال وجزء لقسم النساء
وأكد أن الجامعة بدعم من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يتم بناء مستشفى جديد للطوارئ بمدينة سوهاج الجديدة وبلغت نسبة الإنجاز 70% فى الإنشاء، وسوف نتسلم المستشفى خلال 6 شهور بتكلفه حوالى مليار جنيه، وتمت مراجعة المخطط الخاص لتلافى كل المشكلات الموجودة بالمستشفى القديم، وهناك مبنى منفصل جزء تعليمى يستوعب 500 طالب، لنقل العمليات بشكل مباشر للطلاب من أجل التعليم.
وقال رئيس جامعة سوهاج: خاطبنا رئيس مجلس الوزراء من أجل إقامة مستشفى خاص بالإصابات نظرا لوجود حوادث كثيرة على شبكة الطرق وبالتنسيق مع المحافظ جار تخصيص مساحة 4800 متر مربع لهذا الغرض وفور التخصصيص، وسيتم البدء بها مباشرة بجوار مستشفى الطوارئ.
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