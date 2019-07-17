شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع موقف مفاوضات سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة العليا لمياه النيل، اجتماعا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء، ومسئولى الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف المائى، وكذا متابعة موقف مفاوضات سد النهضة.
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