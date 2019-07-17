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رئيس الوزراء يتابع موقف مفاوضات سد النهضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة العليا لمياه النيل، اجتماعا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء، ومسئولى الجهات المعنية.

 

 

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف المائى، وكذا متابعة موقف مفاوضات سد النهضة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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