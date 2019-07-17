شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء توضح كفارة الإجهاض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال أحد متابعيها حول كفارة إجهاض الجنين، جاء نصه: "أجهضت جنين عمره أقل من شهرين، فما كفارة ذلك؟".
وأكدت دار الإفتاء المصرية فى مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أنه لو كان الإجهاض بعذر شرعى فلا إثم على الأم ولا كفارة عليها، أما لو كان الإجهاض بدون عذر، فالكفارة تكون بالاستغفار، وليس بالمال.
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