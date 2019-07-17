شكرا لقرائتكم خبر عن لاب توب وشهادة تقدير.. محافظ القاهرة يكرم أوائل الثانوية العامة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء محافظة القاهرة والبالغ عددهم 9 طلاب، فى الحفل الذى أقامته المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، حيث شملت الاحتفالية توزيع شهادات تقدير ولاب توب ودرع المحافظة لكافة الطلبة الأوائل تكريماً لهم على حرصهم على التفوق والتميز.

وأعرب محافظ القاهرة عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين من أبنائه الطلبة والطالبات كتقليد سنوى تحرص عليه أجهزة المحافظة كل عام تحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد مؤكداً أن التكريم يأتي في المقام الأول لأولياء أمور الطلبة نظراً لدورهم الهام فى الدفع بأبنائهم للتفوق.

كما طالب المحافظ أبنائه الطلبة بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم حيث أن مصر تعتمد على عقول ابنائها المتفوقين في كافة المجالات من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها.

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يذكر أن محافظة القاهرة قد حصدت 9 مراكز على مستوى الجمهورية للعام الدراسى 2018 ـ 2019 وهم الطالب أحمد صلاح فتحي البلتاجي الثالث مكرر علمي رياضة بمدرسة مصر الجديدة العسكرية بنين، والطالبة الشيماء أحمد السيد محمد الثالثة مكرر علمي رياضة بمدرسة سمبيات أبيولا بنات، والطالبة ريوان محمد أحمد عبد الخالق الثالثة مكرر علمي رياضة بمدرسة عمر بن الخطاب الرسمية لغات، والطالب طارق حسام محمد محمود الأول بالشعبة الأدبية بمدرسة على مبارك الثانوية ، والطالبة روان حسام صبحى إبراهيم الثانى مكرر بالشعبة الأدبية بمدرسة المنيرة الثانوية بنات ، والطالبة فاطمة فؤاد أبو سريع إسماعيل الثاني مكرر بالشعبة الأدبية بمدرسة عبد الغفار الرسمية للغات، والطالبة همس تامر عبد الغني أبو صالح الثاني مكرر بالشعبة الأدبية بمدرسة الشهيد طيار أسامة أحمد إسماعيل الرسمية ، والطالبة آلاء محمد حسن علي الثاني مكرر بالأدبي بمدرسة شبرا الثانوية بنات، والطالب محمود إسماعيل حلمي إسماعيل الأول مكفوفين بمدرسة طه حسين بنين للمكفوفين.

شهد الاحتفال محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم ، وعبد الرؤوف علام رئيس مجلس الأمناء ، وناجح جلال رئيس جمعية المدارس الخاصة ، ومصطفى عبد العزيز السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة وعدد من قيادات المحافظة .