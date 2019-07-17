شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 43 سائقا لم يلتزموا بتعريفة الركوب فى حملات للسيرفيس بالقاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار حملات أجهزة المحافظة لضبط تعريفة الركوب التى تم تحديدها مؤخرا بعد ارتفاع اسعار المحروقات، من خلال جهاز سيرفيس المحافظة وشرطة المرور.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه تم التأكيد على مشروع السيرفيس، بتوزيع ملصقات بالتعريفة الجديدة ولصقها على السيارات لعدم استغلال الركاب، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وأشار فؤاد ان أجهزة المحافظة ضبطت 43 سيارة لم لَيلتزم سائقها بالتعريفة المقررة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وفى السياق قال اللواء عمرو جمجوم مدير جهاز السيرفيس بالقاهرة أت أن مساعدى المناطق الجغرافية على مستوى المحافظة مكلفين بالمرور اليومى على جميع المواقف بالعاصمة وعلى مدار اليوم لضبط تعريفة الركوب.