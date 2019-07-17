بروتوكول تعاون بين التأمين الصحى والخدمات الطبية بالقوات المسلحة لعلاج منتفعيها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت هيئة التأمين الصحى توقيع بروتوكول تعاون مع قطاع الخدمات الطبية بالقوات المسلحة يتضمن علاج منتفعى التأمين الصحى من مرضى الأورام والرعايات المركزة ومرضى زرع النخاع. وجاء البرتوكول إنطلاقا من رؤية الهيئة العامة للتأمين الصحى فى تيسير حصول منتفعيها على الرعاية الصحية ذات الجودة العالية وتقديم أفضل الخدمات الطبية وذلك لمواكبة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية. Advertisements ويأتى التعاقد فى اطار التعاون الوطيد بين الهيئة العامة للتأمين الصحى و وزارة الدفاع ممثله فى إدارة الخدمات الطبية للنهوض والرقى بالمستوى الطبى وتقديم أفضل الخدمات الطبية لصالح مرضى التأمين الصحى داخل مستشفيات القوات المسلحة وكذلك العمل على إنهاء قوائم إنتظار مرضي التأمين الصحى.

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