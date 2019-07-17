أخبار مصر | انخفاض كبير.. "الأرصاد" تعلن عن مفاجأة في طقس غدا الخميس (تعرف عليها)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انخفاض كبير.. "الأرصاد" تعلن عن مفاجأة في طقس غدا الخميس (تعرف عليها) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد البلاد، غدًا الخميس، انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب علي الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة.

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وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفجر خبراء الأرصاد، مفاجأة عن درجات الحرارة المتوقعة غدا، حيث ستقل من 3 لـ5 درجات بعدد من المحافظات، كالتالي:

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 31 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 31 درجة.