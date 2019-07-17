أخبار مصر | وزير النقل يلتقي سفير بيلاروسيا بالقاهرة لبحث التعاون المشترك

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل لقاء وزير النقل، مع سيرجي راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة، لبحث التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

وأضافت النقل أن الاجتماع أكد على عمق العلاقات بين البلدين وعلى الرغبة المشتركة في التعاون في مجال النقل، ثم استعرض سفير بيلاروسيا إمكانية التعاون في مجال الترام بالعاصمة الإدارية الجديدة والتعاون في مجال الأتوبيس الكهربائي، مشيرة إلى أن الشركات البيلاروسية متقدمة للغاية في هذا المجال وتستخدم تكنولوجيا عالية.

وأكدت على إمكانية التعاون في هذا المجال من خلال الإنتاج المشترك في مصر ونقل الخبرات إلى العمال والمهندسين والفنيين المصريين وتوطين مثل هذه الصناعات في مصر كما حدث في بعض الصناعات الأخرى التي تعاون فيها الجانب البيلاروسي مع عدد من المؤسسات والمصانع المصرية مثل مصنع 200 الحربي حيث يتم إنتاج مشترك لعدد من المعدات الخاصة بإنشاء الطرق والتي يمكن أن تكون مجالا للتعاون المشترك خاصة مع التطور الكبير وحجم المشروعات الهائل الذي تنفذه وزارة النقل المصرية في كافة القطاعات في ظل مناخ استثماري واعد ونمو اقتصادي كبير في مصر.

وأوضحت النقل، أن هناك خطة لتحديث وتطوير كافة عناصر منظومة النقل وتأهيل العنصر البشري ونقل التكنولوجيا العالمية للعمال والفنيين والمهندسين المصريين، مشيرة إلى الاهتمام الكبير لتحديث أسطول الأتوبيسات سواء العامة أو الأتوبيسات الخاصة بشركات النقل الجماعي وإجراء الدراسات الفنية والمالية لتطوير أسطولها بأحدث أنواع الأتوبيسات الصديقة للبيئة وذلك لإحداث نقلة كبيرة بها تعود ايجابيا على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، حيث أن مشروعات وزارة النقل يتم طرحها من خلال مناقصات على الشركات العالمية يمكن للشركات البيلاروسية الدخول فيها.