أخبار مصر | أبطال "القوات المسلحة" يحصدون 3 ميداليات فى بطولة العالم تحت 21 سنة ببولندا

عادت بسلام الله إلى أرض الوطن، بعثة المنتخب القومى المصرى للخماسى الحديث بعد المشاركة فى بطولة العالم تحت 21 سنة التى أقيمت فعالياتها بمدينة جينكوف ببولندا ، حيث حقق اللاعبون العديد من الميداليات الهامة والمتنوعة والتى جاءت نتيجة الجهد والدعم المستمر للأبطال الرياضيين.

وحقق لاعبو جهاز الرياضة للقوات المسلحة إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات لاعبي القوات المسلحة فى شتى المجالات، حيث شهدت البطولة تألق لاعبو ولاعبات أندية المؤسسة العسكرية فقد حصل مهند طارق شعبان لاعب نادى المؤسسة العسكرية الرياضية بالهايكستب على المركز الأول والميدالية الذهبية فى تتابع فرق رجال ، كما حصدت سلمى أيمن عبدالمقصود لاعبة نادى طلائع الجيش الميدالية الفضية فرق آنسات ، وحصلت أميرة قنديل لاعبة نادى المؤسسة العسكرية الرياضية بالهايكستب على الميدالية الفضية فرق آنسات، وذلك من خلال مشاركتهم ضمن المنتخب القومى المصرى للخماسي الحديث .

ويأتى هذا الإنجاز نتيجة التعاون المثمر بين القوات المسلحة ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية من أجل دعم الرياضة المصرية ورفع علم مصر فى كافة المحافل الدولية الرياضية.