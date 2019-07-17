أخبار مصر | وزيرا النقل والاستثمار يلتقيان وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

أعلنت وزارة النقل عقد اجتماعا موسعا مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD برئاسة جانيت هاكمان المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وبحضور وزيرا النقل والاستثمار والتعاون الدولي؛ لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات المشتركة في مجالي السكك الحديدية ومترو الأنفاق وبحث التعاون في مجالي النقل البحري والموانئ البرية والجافة.

تناولت المباحثات التعاون في مجال السكك الحديدية، حيث تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالتعاون الاستثماري بين الجانبين في مشروع توريد 100 جرار جديد للسكة الحديد لدعم قوة الجر بالسكة الحديد حيث سيتم توقيع عقد الأعمال الاستشارية مع شركة أيكوم الإنجليزية على أن يتم الطرح على الشركات المُختلفة خلال 45 يوم وأبدى البنك استعداده للاستثمار في كافة مشروعات السلامة بالسكة الحديد حسب الأولويات، والاحتياجات الخاصة بهيئة السكك الحديدية وكذلك التعاون في مجال دعم النواحي التدريبية وبناء القدرات للعناصر البشرية في مجال السكك الحديدية وتقديم منحة خاصة بالمساعدة الفنية لتأهيل هذه القدرات.

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وأكدت النقل على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتطوير مرفق السكك الحديدية حيث يجري حاليا تطوير كافة عناصر المرفق من الاهتمام بعوامل السلامة والأمان وبتدريب العنصر البشري على أحدث أنواع التكنولوجيا.

وتم التباحث حول التعاون الاستثماري المُشترك في مجال مترو الأنفاق مثل توريد 6 قطارات جديدة مكيفة للخط الثاني للمترو من شركة هيونداي روتيم والذي وصل لمرحلته الأخيرة وأصبح جاهزا للتوقيع وكذلك آخر المُستجدات الخاصة بإعادة تأهيل وتطوير الخط الأول للمترو.

حيث أوضحت الوزارة أن إعادة التأهيل ستتم على مرحلتين؛ الأولى تشمل البنية التحتية والأنظمة والإشارات والمرحلة الثانية تشمل الوحدات المتحرك، كما تم بحث آخر المُستجدات الخاصة بالتعاون الاستثماري بين كل من وزارة النقل وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك UK وبنك EBRD في مشروعي المونوريل (العاصمة الإدارية - ٦ أكتوبر)، كما تم مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين في مجالي النقل البحري، والموانئ الجافة.