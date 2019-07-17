أخبار مصر | وزير الطيران المدني يلتقي سفير دولة بنجلاديش بالقاهرة

استقبل الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، السيد محمد علي سركار سفير دولة بنجلاديش لدى جمهورية مصر العربية.

وخلال اللقاء أكد المصري على حرص مصر على تعزيز العلاقات مع بنجلاديش على جميع الأصعدة، وناقش الجانبان تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وخاصة في مجال النقل الجوى.

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وأكد وزير الطيران على أهمية وضع الآليات والحلول المناسبة لجميع الموضوعات العالقة بين الطرفين.

ومن جانبه رحب السيد سركار سفير دولة بنجلاديش بهذا اللقاء المثمر، مؤكداً حرص بلاده على مد جسور التواصل والتعاون مع مصر في جميع المجالات المختلفة ومنها مجال الطيران المدني.