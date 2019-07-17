مصر | مفاجآت حول واقعة تبديل جثة فتاة ليبية بمشرحة زينهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت حول واقعة تبديل جثة فتاة ليبية بمشرحة زينهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلبت نيابة حوادث جنوب القاهرة، سرعة تحريات المباحث حول واقعة تبديل جثتين لفتاتين، داخل مشرحة زينهم، كما طلبت ضبط وإحضار باقي المتهمين لسماع أقوالهم حول الواقعة.

وكانت أجرت النيابة العامة التحقيق مع كل من الدكتور أيمن حسان مدير عدد من مسئولي التشريح في مشرحة زينهم لتورطهم في تبديل جثة فتاة ليبية.

وكشفت التحقيقات عن أنه أثناء قيام محسن نصر حانوتي سفارة إريتيريا بالقاهرة باستلام جثة فتاه إريترية 18 سنة.

وتبين أن الجثة تم تسليمها إلى محمد العريف حانوتي سفارة ليبيا عن طريق الخطأ وتم سفرها إلى دولة ليبيا، وتبين أن السلطات الليبية تحفظت على الجثة في إحدى المستشفيات الليبية تحت تصرف النيابة العامة الليبية، والتي فتحت تحقيقا في الواقعة.