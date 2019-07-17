مصر | حبس شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار بمصر القديمة 4 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار بمصر القديمة 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة مصر القديمة، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيق وذلك لقيامهما بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بمصر القديمة.

وأكدت معلومات وتحريات قسم شرطة مصر القديمة أمام النياية، قيام شخصان بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكن أحدهما- كائن بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال قيامهما بأعمال حفر داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على (حفره قطرها 2 متر بعمق 10 متر - أدوات حفر وتنقيب "فأس – كوريك - موتور شفط مياة - سلم خشبي - كشاف - سلك كهرباء")، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.