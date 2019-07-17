مصر | "الأمن العام" يضبط 182 قطعة سلاح و160 قضية مخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يضبط 182 قطعة سلاح و160 قضية مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 182 قطعة سلاح ناري، 160 قضية مخدرات،27036 مخالفة مرورية، 1610 مخالفة مرافق، وتنفيذ 79348 حكم قضائي متنوع.

وكما سقط في قبضة القوات، 33 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة، 4 هارب من تنفيذ حكم المراقبة، 4 تشكيلات عصابية ضموا 14 متهما ارتكبوا (21) حادث متنوع، 18 متهم لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية