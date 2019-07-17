مصر | في منطقة "السحر والجمال".. سقوط "ديلر" مخدرات وبحوزته سلاح ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في منطقة "السحر والجمال".. سقوط "ديلر" مخدرات وبحوزته سلاح ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الأجهزة الأمنية باستهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال).

وتمكنت من ضبط (عاطل، سن 38، ومقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية، سبق إتهامه فى إحدى القضايا لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازته لسلاح نارى وذخائر لحماية تجارته غير المشروعة، مُُتخذًا من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي وذلك حال تواجده بمدخل قرية سعدون بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزته ( فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار – كمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لإستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.