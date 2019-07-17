مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالقلييوبية

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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقليوبية تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثان بنها بمديرية أمن القليوبية قيام كلٍ من: 1. (سائق سن 35 - مقيم بدائرة مركز شرطة بنها، سبق إتهامه فى 3 قضايا "سلاح – سرقة بالاكراه) مراقب هارب على ذمة قضية "سرقة بالإكراه" 5 سنوات، 2. (سائق سن 32 - مقيم بدائرة مركز شرطة بنها، سبق إتهامه فى قضيتين "سرقة بالاكراه – سرقة حيوانات") مراقب هارب على ذمة قضية "سرقة بالاكراه" 3 سنوات، 3. (سائق سن 39 - مقيم بدائرة مركز شرطة بنها، سبق إتهامه فى قضية "أموال عامة") ومطلوب التنفيذ عليه فى 5 قضايا "تبديد – إيصال أمانة"، بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.



وعقب تقنين الاجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات إعترفوا بصحتها، وأقروا بارتكابهم (5) وقائع سرقة سيارات، وتم بإرشادهم ضبط جميع السيارات المستولى عليها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.