مصر | ضبط راكب حاول تهريب مليون جنيه عبر مطار الغردقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط راكب حاول تهريب مليون جنيه عبر مطار الغردقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة شرطة موانئ الغردقة "مطار الغردقة"، من ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير - مقيم بالدقهلية؛ أثناء قيامه بإنهاء إجراءات سفره على إحدى الرحلات المتجهة إلى مطار القاهرة ترانزيت ومنها إلى إحدى الدول العربية.

وعثر بحوزته مبلغ مالي مليون جنيه مصري مخفاه بإحدى حقائبه بالمخالفة للقانون، وبمواجهته أقر بحيازته المبلغ المالي بقصد التهريب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إتخاذ كافة التدابير والإجراءات لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.