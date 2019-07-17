مصر | "مسجل بولاق".. ينتحل صفة طبيب للنصب على "كفيفة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مسجل بولاق".. ينتحل صفة طبيب للنصب على "كفيفة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة من ( إحدى السيدات-كفيفة- مُقيمة بدائرة قسم النزهة) بسابقة تعرفها على أحد الأشخاص (طبيب) عن طريق موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، برنامج خاص بالمكفوفين)، واتفاقهما على التقابل بإحدى المقاهي بدائرة القسم، وعقب تقابلهما قام بمغافلتها وسرقة (هاتفها المحمول ومبلغ 500 جنيه).



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه (مسجل جنائي- سبق اتهامه في 32 قضية ومحكوم عليه بالسجن 15 سنة في قضية "سلاح ناري") وبحوزته (هاتف محمول – مبلغ مالي)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأن المبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وقرر بارتكابه (8) وقائع بذات الإسلوب، وأرشد عن المسروقات (هواتف محمولة- مشغولات ذهبية).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.