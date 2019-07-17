مصر | إصابة شخصين في اصطدام سيارتين على الدائري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة شخصين في اصطدام سيارتين على الدائري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب شخصان جراء حادث بالطريق الدائري بسبب وقوع نتيجة تصادم سيارتين ملاكي أعلى الطريق في اتجاه طريق السويس قبل، وعلى الفور تم نقلهما إلى المستشفى، كما انتقلت خدمات المرور إلى مكان الحادث لتنظيم حركة السير.

وتعود الواقعة عندما تبلغ لغرفة عمليات النجده بلاغ يفيد بتصادم سيارتين ملاكى، نتيجة محاولة سياره تخطى الأخرى، وعلى الفور أنتقلت قوات مرورية مصحوبه بونش.



وتم رفع حطام الحادث، وتسيير الحركة المرورية، وتحرير محضر بالواقعة.