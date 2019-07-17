مصر | من الـ"شنق" إلى "قفز من علو".. طلاب ثانوي ينهون حياتهم بأيديهم بسبب المجموع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من الـ"شنق" إلى "قفز من علو".. طلاب ثانوي ينهون حياتهم بأيديهم بسبب المجموع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكررت ظاهرة انتحار طلبة وطالبات الثانوية العامة فور ظهور نتائجهم، الفترة الأخيرة، مما ينافي تقاليد وعادات المجتمع المصري، حيث إن تلك الظاهرة أصبحت تدق ناقوس الخطر، ذلك بعد تعددها بجميع محافظات مصر المختلفة، وفيما يلي نرصد حالات الانتحار التي أقدم عليها طلاب وطالبات الثانوية العامة لعام 2019 بوسائلها المختلفة فور ظهور النتيجة.

طالب يشنق نفسه بكرداسة

لم يتردد ذلك الشاب المنتهي من مرحلته الثانوية بعد أن وجد في عيون أبويه علامات الحسرة والحزن نتيجة لمجموعة الضئيل بالمرحلة الثانوية، وقتها فقط قرر أن يقوم بربط حبل بسقف حجرته، ولفه حول رقبته، وظلت رقبته تدحرج حتى فوجئ أبويه أنه قام بشنق نفسه، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وأظهرت التحريات أن الشاب المنتحر دخل في حالة نفسية سيئة، بعد رسوبه في امتحانات الثانوية العامة، مما دفعه للانتحار، تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة.

دعاء انتحرت عن طريق الحبة القاتلة بالبحيرة.. وحالة انتحار أخرى بالزقازيق

وأقدمت إحدى الطالبات وتدعى دعاء على الانتحار عن طريق تناولها حبوب تستخدم فى تسميد المواشي بمركز شبراخيت، بمحافظة البحيرة، وذلك بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، حيث استقبل قسم السموم بمستشفى إيتاي البارود العام، " دعاء. م.خ "، ١٨ سنة، ومقيمة بإحدى قري مركز شبراخيت، مصابة بتسمم نتيجة تناول قرص حبوب حفظ الغلال وتوفيت عقب وصولها، كلف فريق من البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفى الشرقية فقد تلقت غرفة عمليات النجدة إنتحار طالبة بالثانوية العامة بتناولها مادة سامة بسبب رسوبها في الامتحانات، وكان قد تم نقل الطالبة إلى مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، في حالة إعياء شديد واحتجازها لمدة يومين، إلا أنها توفيت نتيجة تناولها المادة السامة، وأعلن المستشفى، حيث وصلت منذ يومين في حالة إعياء شديدة على إثر تعاطيها مادة سامة، وتم تقديم العلاج اللازم لها لكنها توفيت متأثرة بإصابتها، وتحرر محضر بالواقعة ليتم إخطار النيابة العامة.

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وفى ذات السياق فقد تلقي العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية بأسيوط بلاغ يفيد إنتحار طالبة بتناول أقراص سامة عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة، بسبب ضعف مجموعها، وتم نقلها لمستشفى أسيوط الجامعي إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، بعد أن حاولت مستشفى أسيوط الجامعي علاجها مصابه بآلام شديدة بالمعدة وفي حالة إعياء شديدة، وبسؤال أهلها دلت التحريات الأولية أنها أقبلت على الانتحار بتناول أقراص سامة بسبب ضعف مجموعها بالثانوية العامة وخضعت للعلاج بالمستشفى الجامعي ولكن فشلت جهود إنقاذها وتوفت بعد عدة ساعات.

طالبتان يلقيان بنفسهما من الشرفة بسبب المجموع بالقاهرة

قامت فتاة في العقد الثاني من عمرها، بالإنتحار عن طريق القاء نفسها من الطابق الثالث بالعقار محل سكنها في حدائق التبين، بعدما فشلت في تحصل على مجموع كبير في امتحانات الثانوية العامة، يؤهلها دخول كلية الهندسة حيث تلقى قسم حدائق التبين، بلاغًا بوفاة فتاة في الثانوية العامة، بعد انتحارها قفزًا من الطابق الثالث الفتاة أصيبت بحالة نفسية سيئة بعد تحصلها على مجموع 67% في امتحانات الثانوية العامة، وكانت ترغب في دخول كلية هندسة، فقامت بإلقاء نفسها من الطابق الثالث بمحل سكنها، نُقلت الفتاة إلى مستشفى اليوم الواحد، إلا أنها فارقت الحياة قبل وصولها.

وعلى غرار الأولى فقد أقدمت فتاة بحدائق القبة على الإنتحار عن طريق إلقاء نفسها من الطابق الخامس، بعد حصولها على مجموع ضئيل، لم يؤهلها الى الدخول الى كلية الطب، حيث كشفت تحريات المباحث أن الفتاة كانت تعانى من ضغط الأهل عليها، وفور ظهور نتيجة الثانوية العامة لم تتحمل الفتاه نظرات والدها لها، فألقت بنفسها من الشرفة لتسقط جثة هامدة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيقات.

وتخلص طالب بالثانوية العامة من حياته بطلق نارى من طبنجة والده، بمركز كفر صقر بالشرقية، بعد رسوبه، وتلقّى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا بالعثور على «ع.ث.إ»، 19 سنة، طالب، جثة هامدة داخل منزل أسرته بالقرية، وتبين أنه طالب بالثانوية العامة وأنه أصيب بعارض نفسى، فور علمه بنتيجة الامتحان ورسوبه فى إحدى المواد، فأطلق النار على نفسه من طبنجة والده، ما أدى إلى وفاته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرّر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

