شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: صرف 5 آلاف ريال سعودي للصيادلة بـ«تداوي» من متأخر رواتبهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه في إطار متابعة مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض لمشكلة رواتب الصيادلة المصريين المتأخرة بشركة تداوي الطبية، فقد تم صرف 4916 ريالا سعوديا، منها 3500 راتب شهر، والباقي بدل سكن، وذلك لكل من هم على رأس العمل بالشركة.

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وأضاف هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن الوزير كان قد سبق وكلف مكتب التمثيل العمالي بالتحرك الفوري ومتابعة حل مشكلة 300 صيدلي مصري يعملون بشركة تداوي الطبية السعودية بفرع الدمام لم يتقاضوا رواتبهم لمدة أربعة شهور متتالية، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحل مشاكلها، وقد قامت الشركة في وقت سابق بصرف مبلغ 3500 ريال لكل الصيادلة قبيل عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى أنه بالمتابعة المستمرة وفقا لتكليفات الوزير مع مكتب التمثيل العمالي، أوضح الملحق العمالي بالرياض الدكتور ياسر غازي أنه تواصل مع الإدارة العليا بشركة تداوي وأفادت أنه تم صرف مرتب شهر مع بدل السكن لكل من هم على رأس العمل ويشمل راتب 3500 ريال، فضلا عن 1416 ريال بدل سكن.

وأضاف الملحق العمالي أن رئيس مجلس إدارة الشركة تداوي، أكد أن مجلس الإدارة يبذل قصارى جهده لإصلاح الأوضاع المالية للشركة ومن ثم صرف متأخرات الرواتب للصيادلة، مشددا على أن الشركة لن تمانع في الموافقة على نقل كفالة أي صيدلي إلى صاحب عمل آخر إذا رغب في ذلك أو طلب خروج نهائي له، مع عدم الاخلال بمستحقاته المالية لدي الشركة والتي لن تتواني عن سدادها حال توافر السيولة المالية لذلك.