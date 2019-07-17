شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تعلن انتهاء موسم توريد القمح المحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 149 لسنة 2019 بشأن إنهاء موسم توريد القمح المحلي لموسم 2019، وذلك اعتباراً من نهاية يوم عمل 15 يوليو 2019، ﻭإنه تم استقبال كمية قدرها 3.270 مليون طن قمح محلى من المزارعين لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك من خلال الجهات التسويقية الرئيسية وهي الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، الشركة العامة للصوامع والتخزين، شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، البنك الزراعى المصرى.

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وأشاد وزير التموين بالجهود المبذولة من قبل اللجان المشكلة بالمواقع التخزينية بكافة محافظات الجمهورية في ضمان تطابق كميات الاقماح المستلمة بالمواقع التخزينية مع التأكد من جودة الأقماح الموردة طبقاً لدرجات النظافة الواردة بالضوابط المنظمة لتداول الاقماح المحلية لموسم 2019 التي اصدرتها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمحافظين ساهمت بشكل كبير في نجاح موسم التوريد، كما ان غرفة العمليات المركزية بالوزارة قامت بالمتابعة اليومية للتأكد من سلامة اجراءات عمليات التوريد وحصول المزارعين على مستحقاتهم.

كما أصدر المصيلحي توجيهات باستخدام الاقماح المحلية موسم 2019 في عمليات الطحن بنِسَب الخلط المحددة بمعرفة لجنة برامج القمح بالإقماح المستوردة للحصول على الدقيق اللازم لتصنيع رغيف الخبز البلدى المدعم بالجودة والمواصفات المقررة حتى ينال رضاء المواطن المصرى.

ووافق وزير التموين لبعض أصحاب شركات المطاحن المنتجة للمكرونة والذين تقدموا بطلبات للوزارة على شراء كمية قدرها 90 ألف طن قمح «ديورم» من المزارعين مباشرة وذلك للمساهمة في تخفيض فاتورة الاستيراد وتثبيت أسعار المكرونة خلال الفترة القادمة.