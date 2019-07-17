شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان تنفيذ مشروع تطوير «مثلث ماسبيرو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بحضور عدد من مسؤولى الوزارة والمحافظة، والجهات ذات الصلة، لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع تطوير«مثلث ماسبيرو».

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وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عاصم الجزار، موقف إزالة الأنقاض، حيث تم رفع كمية كبيرة من الأنقاض، وبلغت نسبة رفع الأنقاض97%، وكذلك تم عرض الموقف التنفيذي للوحدات السكنية التي يتم تنفيذها لتسكين من رغبوا من السكان في العودة إلى المنطقة بعد تطويرها، كما تمت مناقشة جميع التنسيقات المتعلقة بموقع المشروع مع الجهات المختصة.

وأشار المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إلى أنه جارٍ حالياً تنفيذ 3 أبراج سكنية، مُخصصة لمن وافق من سكان منطقة «مثلث ماسبيرو»، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، وتضم برجين يتكون كل منهما من (بدروم «جراج سفلى» + دور أرضى «تجارى» + دور أول «جراج علوى» + 16 دورا سكنيا، وبه 10 مصاعد و4 مداخل)، بينما يتكون البرج الثالث من (دور أرضى «تجارى» + 10 أدوار سكنية، وبه 3 مصاعد).

تجدر الإشارة إلى أن منطقة ماسبيرو تقع في نطاق حي غرب بمحافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبدالمنعم رياض من الجهة الجنوبية، وتبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة حوالي 900 م، ويبلغ مسطحها التقريبى حوالى 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة، وتتميز المنطقة بوجود العديد من الاستعمالات المميزة، وأهمها مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مبنى وزارة الخارجية، مبنى دار المعارف، فندق هيلتون رمسيس، والقنصلية الإيطالية، وانطلاقاً من توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الفقيرة والمهمشة، تم البدء في أعمال تطوير المنطقة المصنفة كمنطقة غير آمنة ذات خطورة من الدرجة الثانية.